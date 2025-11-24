WestTech Security Token pris i dag

Sanntids WestTech Security Token (WST) pris i dag er $ 0.00028758, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende WST til USD konverteringssats er $ 0.00028758 per WST.

WestTech Security Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,533.12, med en sirkulerende forsyning på 22.72M WST. I løpet av de siste 24 timene WST har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.085558, mens tidenes laveste notering var $ 0.00018484.

Kortsiktig har WST beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

WestTech Security Token (WST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.14K$ 43.14K $ 43.14K Opplagsforsyning 22.72M 22.72M 22.72M Total forsyning 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

