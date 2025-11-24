Websync pris i dag

Sanntids Websync (WEBS) pris i dag er $ 0.00692646, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende WEBS til USD konverteringssats er $ 0.00692646 per WEBS.

Websync rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,226.0, med en sirkulerende forsyning på 898.87K WEBS. I løpet av de siste 24 timene WEBS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.49, mens tidenes laveste notering var $ 0.00682336.

Kortsiktig har WEBS beveget seg -- i løpet av den siste timen og -1.81% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Websync (WEBS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.23K$ 6.23K $ 6.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K Opplagsforsyning 898.87K 898.87K 898.87K Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

