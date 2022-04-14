web3war (FPS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i web3war (FPS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

web3war (FPS) Informasjon Competitive first-person shooter crafted by Roll1ng Thund3rz and powered by Zilliqa. Offisiell nettside: https://www.w3w.game/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/sp26sruzah2479qr Kjøp FPS nå!

web3war (FPS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for web3war (FPS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 759.93K $ 759.93K $ 759.93K Total forsyning: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Sirkulerende forsyning: $ 40.47M $ 40.47M $ 40.47M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M All-time high: $ 0.482493 $ 0.482493 $ 0.482493 All-Time Low: $ 0.01111406 $ 0.01111406 $ 0.01111406 Nåværende pris: $ 0.01877887 $ 0.01877887 $ 0.01877887 Lær mer om web3war (FPS) pris

web3war (FPS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak web3war (FPS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FPS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FPS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FPSs tokenomics, kan du utforske FPS tokenets livepris!

FPS prisforutsigelse Vil du vite hvor FPS kan være på vei? Vår FPS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FPS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!