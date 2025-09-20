web3war (FPS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01851587 $ 0.01851587 $ 0.01851587 24 timer lav $ 0.02301614 $ 0.02301614 $ 0.02301614 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01851587$ 0.01851587 $ 0.01851587 24 timer høy $ 0.02301614$ 0.02301614 $ 0.02301614 All Time High $ 0.482493$ 0.482493 $ 0.482493 Laveste pris $ 0.01111406$ 0.01111406 $ 0.01111406 Prisendring (1H) -0.30% Prisendring (1D) -8.92% Prisendring (7D) +1.70% Prisendring (7D) +1.70%

web3war (FPS) sanntidsprisen er $0.01864104. I løpet av de siste 24 timene har FPS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01851587 og et toppnivå på $ 0.02301614, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FPS er $ 0.482493, mens den rekordlave prisen er $ 0.01111406.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FPS endret seg med -0.30% i løpet av den siste timen, -8.92% over 24 timer og +1.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

web3war (FPS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 754.34K$ 754.34K $ 754.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M Opplagsforsyning 40.47M 40.47M 40.47M Total forsyning 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Nåværende markedsverdi på web3war er $ 754.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FPS er 40.47M, med en total tilgang på 150000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.80M.