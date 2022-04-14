Virus Protocol (VIRUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Virus Protocol (VIRUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Virus Protocol (VIRUS) Informasjon The first ever decentralized and democratically controlled/trained AI platform. Virus Protocol is a living experiment in adaptive intelligence, shaped and refined by the collective input of its community. This Protocol introduces an evolving AI entity merging the adaptability of viral "virus" evolution alongside the power of collaborative intelligence. An ever-evolving "virus" grows with each contribution. Every user is a researcher, and every input is a step forward in creating an intelligent, decentralized agent producing not only an adaptive model but a shared vision of decentralized intelligence. Key Features: Community-Driven Evolution: Virus Protocol adapts to inputs from its community, evolving its characteristics and capabilities over time. AI Meets Blockchain: Leveraging Solana's speed and efficiency, the token integrates AI to create a dynamic, evolving entity. Visual Representation: Each iteration of the $virus is paired with a unique visual component, symbolizing its growth and transformation. Virus Protocol blurs the line between creator and creation. You're not just a participant—you're part of the evolution. Offisiell nettside: https://virus-protocol.com/ Teknisk dokument: https://docs.virus-protocol.com/

Virus Protocol (VIRUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Virus Protocol (VIRUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.11K Total forsyning: $ 997.22M Sirkulerende forsyning: $ 997.22M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.11K All-time high: $ 0.00426563 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Virus Protocol (VIRUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Virus Protocol (VIRUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VIRUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VIRUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

