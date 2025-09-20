Virus Protocol (VIRUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00426563 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +1.71% Prisendring (1D) +2.40% Prisendring (7D) +5.11%

Virus Protocol (VIRUS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har VIRUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VIRUS er $ 0.00426563, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VIRUS endret seg med +1.71% i løpet av den siste timen, +2.40% over 24 timer og +5.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Virus Protocol (VIRUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 39.85K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 39.85K Opplagsforsyning 997.22M Total forsyning 997,222,424.790152

Nåværende markedsverdi på Virus Protocol er $ 39.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VIRUS er 997.22M, med en total tilgang på 997222424.790152. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.85K.