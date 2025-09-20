Dagens Virus Protocol livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for VIRUS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VIRUS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Virus Protocol livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for VIRUS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VIRUS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om VIRUS

VIRUS Prisinformasjon

VIRUS teknisk dokument

VIRUS Offisiell nettside

VIRUS tokenomics

VIRUS Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Virus Protocol Logo

Virus Protocol Pris (VIRUS)

Ikke oppført

1 VIRUS til USD livepris:

--
----
+2.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Virus Protocol (VIRUS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:34:21 (UTC+8)

Virus Protocol (VIRUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00426563
$ 0.00426563$ 0.00426563

$ 0
$ 0$ 0

+1.71%

+2.40%

+5.11%

+5.11%

Virus Protocol (VIRUS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har VIRUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VIRUS er $ 0.00426563, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VIRUS endret seg med +1.71% i løpet av den siste timen, +2.40% over 24 timer og +5.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Virus Protocol (VIRUS) Markedsinformasjon

$ 39.85K
$ 39.85K$ 39.85K

--
----

$ 39.85K
$ 39.85K$ 39.85K

997.22M
997.22M 997.22M

997,222,424.790152
997,222,424.790152 997,222,424.790152

Nåværende markedsverdi på Virus Protocol er $ 39.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VIRUS er 997.22M, med en total tilgang på 997222424.790152. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.85K.

Virus Protocol (VIRUS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Virus Protocol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Virus Protocol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Virus Protocol til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Virus Protocol til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+2.40%
30 dager$ 0-6.33%
60 dager$ 0+163.55%
90 dager$ 0--

Hva er Virus Protocol (VIRUS)

The first ever decentralized and democratically controlled/trained AI platform. Virus Protocol is a living experiment in adaptive intelligence, shaped and refined by the collective input of its community. This Protocol introduces an evolving AI entity merging the adaptability of viral "virus" evolution alongside the power of collaborative intelligence. An ever-evolving "virus" grows with each contribution. Every user is a researcher, and every input is a step forward in creating an intelligent, decentralized agent producing not only an adaptive model but a shared vision of decentralized intelligence. Key Features: Community-Driven Evolution: Virus Protocol adapts to inputs from its community, evolving its characteristics and capabilities over time. AI Meets Blockchain: Leveraging Solana’s speed and efficiency, the token integrates AI to create a dynamic, evolving entity. Visual Representation: Each iteration of the $virus is paired with a unique visual component, symbolizing its growth and transformation. Virus Protocol blurs the line between creator and creation. You’re not just a participant—you’re part of the evolution.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Virus Protocol (VIRUS) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Virus Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Virus Protocol (VIRUS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Virus Protocol (VIRUS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Virus Protocol.

Sjekk Virus Protocolprisprognosen nå!

VIRUS til lokale valutaer

Virus Protocol (VIRUS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Virus Protocol (VIRUS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VIRUS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Virus Protocol (VIRUS)

Hvor mye er Virus Protocol (VIRUS) verdt i dag?
Live VIRUS prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VIRUS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VIRUS til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Virus Protocol?
Markedsverdien for VIRUS er $ 39.85K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VIRUS?
Den sirkulerende forsyningen av VIRUS er 997.22M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVIRUS ?
VIRUS oppnådde en ATH-pris på 0.00426563 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VIRUS?
VIRUS så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til VIRUS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VIRUS er -- USD.
Vil VIRUS gå høyere i år?
VIRUS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VIRUS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:34:21 (UTC+8)

Virus Protocol (VIRUS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.