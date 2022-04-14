Virtuals Index (VTF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Virtuals Index (VTF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Virtuals Index (VTF) Informasjon Curated index of the largest AI agents created on Virtuals Protocol, rebalanced frequently to capture the upside from newly launched agents in the ecosystem. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. VTF is an Index DTF deployed by Virtuals Protocol and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Offisiell nettside: https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x47686106181b3cefe4eaf94c4c10b48ac750370b/overview Kjøp VTF nå!

Virtuals Index (VTF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Virtuals Index (VTF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 75,17K $ 75,17K $ 75,17K Total forsyning: $ 108,77K $ 108,77K $ 108,77K Sirkulerende forsyning: $ 108,77K $ 108,77K $ 108,77K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 75,17K $ 75,17K $ 75,17K All-time high: $ 1,32 $ 1,32 $ 1,32 All-Time Low: $ 0,292969 $ 0,292969 $ 0,292969 Nåværende pris: $ 0,69475 $ 0,69475 $ 0,69475 Lær mer om Virtuals Index (VTF) pris

Virtuals Index (VTF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Virtuals Index (VTF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VTF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VTF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VTFs tokenomics, kan du utforske VTF tokenets livepris!

VTF prisforutsigelse
Vil du vite hvor VTF kan være på vei? Vår VTF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

