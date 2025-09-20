Dagens Virtuals Index livepris er 0.783986 USD. Spor prisoppdateringer for VTF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VTF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Virtuals Index livepris er 0.783986 USD. Spor prisoppdateringer for VTF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VTF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Virtuals Index Pris (VTF)

1 VTF til USD livepris:

$0.783986
-4.30%1D
USD
Virtuals Index (VTF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:27:50 (UTC+8)

Virtuals Index (VTF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.762757
24 timer lav
$ 0.820846
24 timer høy

$ 0.762757
$ 0.820846
$ 1.32
$ 0.292969
-0.29%

-4.39%

-1.44%

-1.44%

Virtuals Index (VTF) sanntidsprisen er $0.783986. I løpet av de siste 24 timene har VTF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.762757 og et toppnivå på $ 0.820846, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VTF er $ 1.32, mens den rekordlave prisen er $ 0.292969.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VTF endret seg med -0.29% i løpet av den siste timen, -4.39% over 24 timer og -1.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Virtuals Index (VTF) Markedsinformasjon

$ 94.11K
--
$ 94.11K
120.04K
120,037.3967516909
Nåværende markedsverdi på Virtuals Index er $ 94.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VTF er 120.04K, med en total tilgang på 120037.3967516909. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 94.11K.

Virtuals Index (VTF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Virtuals Index til USD ble $ -0.0360626619041252.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Virtuals Index til USD ble $ +0.0049700008.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Virtuals Index til USD ble $ -0.0569830032.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Virtuals Index til USD ble $ +0.028943958032282.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0360626619041252-4.39%
30 dager$ +0.0049700008+0.63%
60 dager$ -0.0569830032-7.26%
90 dager$ +0.028943958032282+3.83%

Hva er Virtuals Index (VTF)

Curated index of the largest AI agents created on Virtuals Protocol, rebalanced frequently to capture the upside from newly launched agents in the ecosystem. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. VTF is an Index DTF deployed by Virtuals Protocol and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

Virtuals Index (VTF) Ressurs

Virtuals Index Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Virtuals Index (VTF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Virtuals Index (VTF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Virtuals Index.

VTF til lokale valutaer

Virtuals Index (VTF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Virtuals Index (VTF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VTF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Virtuals Index (VTF)

Hvor mye er Virtuals Index (VTF) verdt i dag?
Live VTF prisen i USD er 0.783986 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VTF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VTF til USD er $ 0.783986. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Virtuals Index?
Markedsverdien for VTF er $ 94.11K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VTF?
Den sirkulerende forsyningen av VTF er 120.04K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVTF ?
VTF oppnådde en ATH-pris på 1.32 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VTF?
VTF så en ATL-pris på 0.292969 USD.
Hva er handelsvolumet til VTF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VTF er -- USD.
Vil VTF gå høyere i år?
VTF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VTF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Virtuals Index (VTF) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

