Virtuals Index (VTF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.762757 $ 0.762757 $ 0.762757 24 timer lav $ 0.820846 $ 0.820846 $ 0.820846 24 timer høy 24 timer lav $ 0.762757$ 0.762757 $ 0.762757 24 timer høy $ 0.820846$ 0.820846 $ 0.820846 All Time High $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Laveste pris $ 0.292969$ 0.292969 $ 0.292969 Prisendring (1H) -0.29% Prisendring (1D) -4.39% Prisendring (7D) -1.44% Prisendring (7D) -1.44%

Virtuals Index (VTF) sanntidsprisen er $0.783986. I løpet av de siste 24 timene har VTF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.762757 og et toppnivå på $ 0.820846, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VTF er $ 1.32, mens den rekordlave prisen er $ 0.292969.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VTF endret seg med -0.29% i løpet av den siste timen, -4.39% over 24 timer og -1.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Virtuals Index (VTF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 94.11K$ 94.11K $ 94.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 94.11K$ 94.11K $ 94.11K Opplagsforsyning 120.04K 120.04K 120.04K Total forsyning 120,037.3967516909 120,037.3967516909 120,037.3967516909

Nåværende markedsverdi på Virtuals Index er $ 94.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VTF er 120.04K, med en total tilgang på 120037.3967516909. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 94.11K.