Basert på forutsigelsen din, kan Virtuals Index potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.764821 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Virtuals Index potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.803062 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VTF for 2027 $ 0.843215 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VTF for 2028 $ 0.885375 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VTF for 2029 $ 0.929644 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VTF for 2030 $ 0.976126 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Virtuals Index potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 1.5900.

I 2050 kan prisen på Virtuals Index potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 2.5899.