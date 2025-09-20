Vertcoin (VTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.065775 24 timer lav $ 0.067235 24 timer høy All Time High $ 9.8 Laveste pris $ 0.00634731 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -1.39% Prisendring (7D) -1.71%

Vertcoin (VTC) sanntidsprisen er $0.06618. I løpet av de siste 24 timene har VTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.065775 og et toppnivå på $ 0.067235, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VTC er $ 9.8, mens den rekordlave prisen er $ 0.00634731.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VTC endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -1.39% over 24 timer og -1.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vertcoin (VTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.83M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.83M Opplagsforsyning 72.91M Total forsyning 72,926,636.30663465

Nåværende markedsverdi på Vertcoin er $ 4.83M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VTC er 72.91M, med en total tilgang på 72926636.30663465. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.83M.