Vertcoin (VTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vertcoin (VTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vertcoin (VTC) Informasjon Vertcoin (VTC) is a cryptocurrency that was created in 2014 to make mining accessible and easy to everyone. It allows for GPU mining and gaming simultaneously. Even from your home computer. Vertcoin is not funded nor controlled by any entity, it is simply an ASIC resistant P2P variant of Bitcoin that takes on the same maximum low coin supply as Litecoin (84,000,000). Offisiell nettside: https://vertcoin.io Teknisk dokument: https://vertcoin.io/what-is-vertcoin/ Kjøp VTC nå!

Vertcoin (VTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vertcoin (VTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.63M $ 4.63M $ 4.63M Total forsyning: $ 72.94M $ 72.94M $ 72.94M Sirkulerende forsyning: $ 72.94M $ 72.94M $ 72.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.63M $ 4.63M $ 4.63M All-time high: $ 9.8 $ 9.8 $ 9.8 All-Time Low: $ 0.00634731 $ 0.00634731 $ 0.00634731 Nåværende pris: $ 0.063452 $ 0.063452 $ 0.063452 Lær mer om Vertcoin (VTC) pris

Vertcoin (VTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vertcoin (VTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VTCs tokenomics, kan du utforske VTC tokenets livepris!

VTC prisforutsigelse Vil du vite hvor VTC kan være på vei? Vår VTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VTC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!