Verida Token (VDA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00262655 24 timer høy $ 0.00277099 All Time High $ 0.11457 Laveste pris $ 0.002341 Prisendring (1H) -0.58% Prisendring (1D) +0.94% Prisendring (7D) -5.24%

Verida Token (VDA) sanntidsprisen er $0.0026886. I løpet av de siste 24 timene har VDA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00262655 og et toppnivå på $ 0.00277099, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VDA er $ 0.11457, mens den rekordlave prisen er $ 0.002341.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VDA endret seg med -0.58% i løpet av den siste timen, +0.94% over 24 timer og -5.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Verida Token (VDA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 871.79K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.69M Opplagsforsyning 324.25M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Verida Token er $ 871.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VDA er 324.25M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.69M.