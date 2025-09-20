Dagens Verida Token livepris er 0.0026886 USD. Spor prisoppdateringer for VDA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VDA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Verida Token livepris er 0.0026886 USD. Spor prisoppdateringer for VDA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VDA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.0026886
$0.0026886
+0.90%1D
Verida Token (VDA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:23:01 (UTC+8)

Verida Token (VDA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00262655
24 timer lav
$ 0.00277099
24 timer høy

$ 0.00262655
$ 0.00277099
$ 0.11457
$ 0.002341
-0.58%

+0.94%

-5.24%

-5.24%

Verida Token (VDA) sanntidsprisen er $0.0026886. I løpet av de siste 24 timene har VDA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00262655 og et toppnivå på $ 0.00277099, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VDA er $ 0.11457, mens den rekordlave prisen er $ 0.002341.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VDA endret seg med -0.58% i løpet av den siste timen, +0.94% over 24 timer og -5.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Verida Token (VDA) Markedsinformasjon

$ 871.79K
--
$ 2.69M
324.25M
1,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Verida Token er $ 871.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VDA er 324.25M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.69M.

Verida Token (VDA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Verida Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Verida Token til USD ble $ -0.0000343863.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Verida Token til USD ble $ -0.0004611172.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Verida Token til USD ble $ -0.0002308477172972064.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.94%
30 dager$ -0.0000343863-1.27%
60 dager$ -0.0004611172-17.15%
90 dager$ -0.0002308477172972064-7.90%

Hva er Verida Token (VDA)

$VDA is the native utility token for the Verida Network. The Verida Network is the first decentralized database network for owning, storing and controlling private data. It has multi-chain interoperability and is built on decentralized identity. The network is specifically designed to enable fast commits, advanced security and built-in unlimited scalability. $VDA as a storage credit or currency on the Verida Network, creates a data economy enabling secure interactions between accounts to facilitate secure data storage, trusted sharing, fast querying and trusted messaging. Both developers and storage providers to stake its native utility token, $VDA, to participate in the network. Users also pay for their own storage needs in $VDA. Applications may also pay for storage on behalf of their users.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Verida Token (VDA) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Verida Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Verida Token (VDA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Verida Token (VDA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Verida Token.

Sjekk Verida Tokenprisprognosen nå!

VDA til lokale valutaer

Verida Token (VDA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Verida Token (VDA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VDA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Verida Token (VDA)

Hvor mye er Verida Token (VDA) verdt i dag?
Live VDA prisen i USD er 0.0026886 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VDA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VDA til USD er $ 0.0026886. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Verida Token?
Markedsverdien for VDA er $ 871.79K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VDA?
Den sirkulerende forsyningen av VDA er 324.25M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVDA ?
VDA oppnådde en ATH-pris på 0.11457 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VDA?
VDA så en ATL-pris på 0.002341 USD.
Hva er handelsvolumet til VDA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VDA er -- USD.
Vil VDA gå høyere i år?
VDA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VDA prisprognosen for en mer grundig analyse.
