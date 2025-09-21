Verida Token (VDA)-prisforutsigelse (USD)

Få Verida Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye VDA vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Verida Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Verida Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Verida Token (VDA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Verida Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002688 i 2025. Verida Token (VDA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Verida Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002823 i 2026. Verida Token (VDA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VDA for 2027 $ 0.002964 med en 10.25% vekstrate. Verida Token (VDA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VDA for 2028 $ 0.003112 med en 15.76% vekstrate. Verida Token (VDA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VDA for 2029 $ 0.003268 med en 21.55% vekstrate. Verida Token (VDA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VDA for 2030 $ 0.003431 med en 27.63% vekstrate. Verida Token (VDA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Verida Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005589. Verida Token (VDA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Verida Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009105. År Pris Vekst 2025 $ 0.002688 0.00%

2026 $ 0.002823 5.00%

2027 $ 0.002964 10.25%

2028 $ 0.003112 15.76%

2029 $ 0.003268 21.55%

2030 $ 0.003431 27.63%

2031 $ 0.003603 34.01%

2032 $ 0.003783 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.003972 47.75%

2034 $ 0.004171 55.13%

2035 $ 0.004379 62.89%

2036 $ 0.004598 71.03%

2037 $ 0.004828 79.59%

2038 $ 0.005070 88.56%

2039 $ 0.005323 97.99%

2040 $ 0.005589 107.89% Vis mer Kortsiktig Verida Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.002688 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.002689 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.002691 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.002699 0.41% Verida Token (VDA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for VDA September 21, 2025(I dag) er $0.002688 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Verida Token (VDA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for VDA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.002689 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Verida Token (VDA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for VDA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.002691 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Verida Token (VDA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for VDA $0.002699 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Verida Token prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 872.99K$ 872.99K $ 872.99K Opplagsforsyning 324.67M 324.67M 324.67M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste VDA-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har VDA en sirkulerende forsyning på 324.67M og total markedsverdi på $ 872.99K. Se VDA livepris

Verida Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Verida Token direktepris, er gjeldende pris for Verida Token 0.002688USD. Den sirkulerende forsyningen av Verida Token(VDA) er 324.67M VDA , som gir den en markedsverdi på $872,990 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0.002759 $ 0.002622

7 dager -4.59% $ -0.000123 $ 0.002818 $ 0.002534

30 dager 2.18% $ 0.000058 $ 0.002818 $ 0.002534 24-timers ytelse De siste 24 timene har Verida Token vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Verida Token handlet på en topp på $0.002818 og en bunn på $0.002534 . Det så en prisendring på -4.59% . Denne nylige trenden viser potensialet til VDA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Verida Token opplevd en 2.18% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000058 av dens verdi. Dette indikerer at VDA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Verida Token (VDA) prisforutsigelsesmodul? Verida Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for VDA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Verida Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for VDA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Verida Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til VDA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til VDA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Verida Token.

Hvorfor er VDA-prisforutsigelse viktig?

VDA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i VDA nå? I følge dine forutsigelser vil VDA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for VDA neste måned? I følge Verida Token (VDA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte VDA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 VDA koste i 2026? Prisen på 1 Verida Token (VDA) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VDA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på VDA i 2027? Verida Token (VDA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VDA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for VDA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Verida Token (VDA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for VDA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Verida Token (VDA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 VDA koste i 2030? Prisen på 1 Verida Token (VDA) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VDA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for VDA i 2040? Verida Token (VDA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VDA innen 2040.