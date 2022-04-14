Verida Token (VDA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Verida Token (VDA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Verida Token (VDA) Informasjon $VDA is the native utility token for the Verida Network. The Verida Network is the first decentralized database network for owning, storing and controlling private data. It has multi-chain interoperability and is built on decentralized identity. The network is specifically designed to enable fast commits, advanced security and built-in unlimited scalability. $VDA as a storage credit or currency on the Verida Network, creates a data economy enabling secure interactions between accounts to facilitate secure data storage, trusted sharing, fast querying and trusted messaging. Both developers and storage providers to stake its native utility token, $VDA, to participate in the network. Users also pay for their own storage needs in $VDA. Applications may also pay for storage on behalf of their users. Offisiell nettside: https://www.verida.network/ Teknisk dokument: https://www.verida.io/whitepaper Kjøp VDA nå!

Verida Token (VDA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Verida Token (VDA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 877.81K $ 877.81K $ 877.81K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 325.16M $ 325.16M $ 325.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M All-time high: $ 0.11457 $ 0.11457 $ 0.11457 All-Time Low: $ 0.002341 $ 0.002341 $ 0.002341 Nåværende pris: $ 0.00269961 $ 0.00269961 $ 0.00269961 Lær mer om Verida Token (VDA) pris

Verida Token (VDA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Verida Token (VDA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VDA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VDA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VDAs tokenomics, kan du utforske VDA tokenets livepris!

