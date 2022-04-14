Vendetta (VDT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vendetta (VDT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vendetta (VDT) Informasjon Vendetta Games is creating a sustainable metaverse ecosystem with a AAA Red Dead Redemption-style open-world RPG game as well as a suite of blockchain and metaverse features and a publishing studio. Offisiell nettside: https://www.vendettagames.ai Teknisk dokument: https://vendettagame.gitbook.io/vendetta-games-lite-paper/group-1/introduction

Vendetta (VDT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vendetta (VDT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.05K $ 42.05K $ 42.05K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 12.59M $ 12.59M $ 12.59M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 334.00K $ 334.00K $ 334.00K All-time high: $ 0.537905 $ 0.537905 $ 0.537905 All-Time Low: $ 0.00332175 $ 0.00332175 $ 0.00332175 Nåværende pris: $ 0.00334002 $ 0.00334002 $ 0.00334002 Lær mer om Vendetta (VDT) pris

Vendetta (VDT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vendetta (VDT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VDT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VDT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VDTs tokenomics, kan du utforske VDT tokenets livepris!

VDT prisforutsigelse Vil du vite hvor VDT kan være på vei? Vår VDT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VDT tokenets prisforutsigelse nå!

