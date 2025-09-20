Vendetta (VDT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00332175 24 timer lav $ 0.00334647 24 timer høy All Time High $ 0.537905 Laveste pris $ 0.00332175 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -0.45% Prisendring (7D) -9.30%

Vendetta (VDT) sanntidsprisen er $0.00333098. I løpet av de siste 24 timene har VDT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00332175 og et toppnivå på $ 0.00334647, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VDT er $ 0.537905, mens den rekordlave prisen er $ 0.00332175.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VDT endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -0.45% over 24 timer og -9.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vendetta (VDT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 41.95K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 333.19K Opplagsforsyning 12.59M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Vendetta er $ 41.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VDT er 12.59M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 333.19K.