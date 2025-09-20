Dagens Vendetta livepris er 0.00333098 USD. Spor prisoppdateringer for VDT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VDT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Vendetta livepris er 0.00333098 USD. Spor prisoppdateringer for VDT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VDT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00333098
$0.00333098$0.00333098
-0.40%1D
Vendetta (VDT) Live prisdiagram
2025-09-20 18:27:16 (UTC+8)

Vendetta (VDT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00332175
24 timer lav
$ 0.00334647
24 timer høy

$ 0.00332175
$ 0.00334647
$ 0.537905
$ 0.00332175
+0.00%

-0.45%

-9.30%

-9.30%

Vendetta (VDT) sanntidsprisen er $0.00333098. I løpet av de siste 24 timene har VDT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00332175 og et toppnivå på $ 0.00334647, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VDT er $ 0.537905, mens den rekordlave prisen er $ 0.00332175.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VDT endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -0.45% over 24 timer og -9.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vendetta (VDT) Markedsinformasjon

$ 41.95K
--
$ 333.19K
12.59M
100,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Vendetta er $ 41.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VDT er 12.59M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 333.19K.

Vendetta (VDT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Vendetta til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Vendetta til USD ble $ -0.0005978559.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Vendetta til USD ble $ -0.0010099894.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Vendetta til USD ble $ -0.001157003735145374.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.45%
30 dager$ -0.0005978559-17.94%
60 dager$ -0.0010099894-30.32%
90 dager$ -0.001157003735145374-25.78%

Hva er Vendetta (VDT)

Vendetta Games is creating a sustainable metaverse ecosystem with a AAA Red Dead Redemption-style open-world RPG game as well as a suite of blockchain and metaverse features and a publishing studio.

Vendetta (VDT) Ressurs

Vendetta Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Vendetta (VDT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Vendetta (VDT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Vendetta.

Sjekk Vendettaprisprognosen nå!

VDT til lokale valutaer

Vendetta (VDT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Vendetta (VDT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VDT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Vendetta (VDT)

Hvor mye er Vendetta (VDT) verdt i dag?
Live VDT prisen i USD er 0.00333098 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VDT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VDT til USD er $ 0.00333098. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Vendetta?
Markedsverdien for VDT er $ 41.95K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VDT?
Den sirkulerende forsyningen av VDT er 12.59M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVDT ?
VDT oppnådde en ATH-pris på 0.537905 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VDT?
VDT så en ATL-pris på 0.00332175 USD.
Hva er handelsvolumet til VDT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VDT er -- USD.
Vil VDT gå høyere i år?
VDT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VDT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Vendetta (VDT) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

