Bondex (BDXN) Informasjon Bondex is building a next-generation, on-chain professional network that focuses on talent, reputation, and economic opportunities. This platform aims to reshape the professional networking landscape, offering users a decentralized space to establish verifiable reputations and access new economic opportunities. Offisiell nettside: https://bondex.app/ Teknisk dokument: https://bondex.gitbook.io/bondex/whitepaper-2.0 Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xbdbdbdd0c22888e63cb9098ad6d68439197cb091 Kjøp BDXN nå!

Bondex (BDXN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bondex (BDXN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.53M $ 6.53M $ 6.53M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 160.00M $ 160.00M $ 160.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 40.81M $ 40.81M $ 40.81M All-time high: $ 2 $ 2 $ 2 All-Time Low: $ 0.02794707527092435 $ 0.02794707527092435 $ 0.02794707527092435 Nåværende pris: $ 0.04081 $ 0.04081 $ 0.04081 Lær mer om Bondex (BDXN) pris

Bondex (BDXN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bondex (BDXN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BDXN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BDXN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BDXNs tokenomics, kan du utforske BDXN tokenets livepris!

Bondex (BDXN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BDXN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BDXN nå!

BDXN prisforutsigelse Vil du vite hvor BDXN kan være på vei? Vår BDXN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BDXN tokenets prisforutsigelse nå!

