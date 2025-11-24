Hva er VEIL

Veil Token (VEIL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Veil Token (VEIL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.56M $ 8.56M $ 8.56M Total forsyning: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Sirkulerende forsyning: $ 68.76M $ 68.76M $ 68.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.96M $ 9.96M $ 9.96M All-time high: $ 0.310953 $ 0.310953 $ 0.310953 All-Time Low: $ 0.02251824 $ 0.02251824 $ 0.02251824 Nåværende pris: $ 0.124225 $ 0.124225 $ 0.124225 Lær mer om Veil Token (VEIL) pris Kjøp VEIL nå!

Veil Token (VEIL) Informasjon Offisiell nettside: https://www.veil.cash/

Veil Token (VEIL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Veil Token (VEIL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VEIL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VEIL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VEILs tokenomics, kan du utforske VEIL tokenets livepris!

VEIL prisforutsigelse Vil du vite hvor VEIL kan være på vei? Vår VEIL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VEIL tokenets prisforutsigelse nå!

