Veil Token (VEIL)-prisforutsigelse (USD)

Få Veil Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye VEIL vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Veil Token
%

*Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata.

Veil Token Prisprediksjon
--
----
0.00%
USD
Faktisk
Prediksjon
Veil Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD)

Veil Token (VEIL) prisprognose for 2025 (i år)

Basert på forutsigelsen din, kan Veil Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.120811 i 2025.

Veil Token (VEIL) prisprognose for 2026 (neste år)

Basert på forutsigelsen din, kan Veil Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.126851 i 2026.

Veil Token (VEIL) prisprognose for 2027 (om 2 år)

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VEIL for 2027 $ 0.133194 med en 10.25% vekstrate.

Veil Token (VEIL) prisprognose for 2028 (om 3 år)

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VEIL for 2028 $ 0.139853 med en 15.76% vekstrate.

Veil Token (VEIL) prisprognose for 2029 (om 4 år)

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VEIL for 2029 $ 0.146846 med en 21.55% vekstrate.

Veil Token (VEIL) prisprognose for 2030 (om 5 år)

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VEIL for 2030 $ 0.154188 med en 27.63% vekstrate.

Veil Token (VEIL) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på Veil Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.251157.

Veil Token (VEIL) prisprognose for 2050 (om 25 år)

I 2050 kan prisen på Veil Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.409108.

År
Pris
Vekst
  • 2025
    $ 0.120811
    0.00%
  • 2026
    $ 0.126851
    5.00%
  • 2027
    $ 0.133194
    10.25%
  • 2028
    $ 0.139853
    15.76%
  • 2029
    $ 0.146846
    21.55%
  • 2030
    $ 0.154188
    27.63%
  • 2031
    $ 0.161898
    34.01%
  • 2032
    $ 0.169993
    40.71%
År
Pris
Vekst
  • 2033
    $ 0.178492
    47.75%
  • 2034
    $ 0.187417
    55.13%
  • 2035
    $ 0.196788
    62.89%
  • 2036
    $ 0.206627
    71.03%
  • 2037
    $ 0.216959
    79.59%
  • 2038
    $ 0.227807
    88.56%
  • 2039
    $ 0.239197
    97.99%
  • 2040
    $ 0.251157
    107.89%
Vis mer

Kortsiktig Veil Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager

Dato
Prisforutsigelse
Vekst
  • November 24, 2025(I dag)
    $ 0.120811
    0.00%
  • November 25, 2025(I morgen)
    $ 0.120827
    0.01%
  • December 1, 2025(Denne uken)
    $ 0.120926
    0.10%
  • December 24, 2025(30 dager)
    $ 0.121307
    0.41%
Veil Token (VEIL) prisforutsigelse i dag

Den forutsette prisen for VEIL November 24, 2025(I dag) er $0.120811. Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag.

Veil Token (VEIL) Prisforutsigelse i morgen

For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for VEIL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.120827. Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne.

Veil Token (VEIL) Prisforutsigelse denne uken

December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for VEIL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5%, $0.120926. Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene.

Veil Token (VEIL) prisforutsigelse 30 dager

Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for VEIL $0.121307. Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Veil Token prisstatistikk

--
----

--

$ 8.37M
$ 8.37M$ 8.37M

68.76M
68.76M 68.76M

--
----

--

Den siste VEIL-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --.
Videre har VEIL en sirkulerende forsyning på 68.76M og total markedsverdi på $ 8.37M.

Veil Token Historisk pris

I følge de siste dataene samlet på siden for Veil Token direktepris, er gjeldende pris for Veil Token 0.120811USD. Den sirkulerende forsyningen av Veil Token(VEIL) er 68.76M VEIL, som gir den en markedsverdi på $8,371,045.

Periode
Endring(%)
Endring(USD)
Høy
Lav
  • 24 timer
    12.13%
    $ 0.013066
    $ 0.126185
    $ 0.103902
  • 7 dager
    -47.12%
    $ -0.056934
    $ 0.219936
    $ 0.070824
  • 30 dager
    65.17%
    $ 0.078733
    $ 0.219936
    $ 0.070824
24-timers ytelse

De siste 24 timene har Veil Token vist en prisbevegelse på $0.013066, noe som gjenspeiler en 12.13% endring i verdien.

7-dagers ytelse

I løpet av de siste 7 dagene har Veil Token handlet på en topp på $0.219936 og en bunn på $0.070824. Det så en prisendring på -47.12%. Denne nylige trenden viser potensialet til VEIL for ytterligere bevegelse i markedet.

30-dagers ytelse

Den siste måneden har Veil Token opplevd en 65.17% endring, som gjenspeiler omtrent $0.078733 av dens verdi. Dette indikerer at VEIL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Veil Token (VEIL) prisforutsigelsesmodul?

Veil Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for VEIL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på.

1. Legg inn vekstprognosen din

Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Veil Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden.

2. Beregn fremtidig pris

Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for VEIL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid.

3. Utforsk forskjellige scenarier

Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Veil Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger.

4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt

Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til VEIL.

Tekniske indikatorer for prisforutsigelse

For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer:

Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer.

Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold.

Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til VEIL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase.

Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Veil Token.

Hvorfor er VEIL-prisforutsigelse viktig?

VEIL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ):

Er det verdt å investere i VEIL nå?
I følge dine forutsigelser vil VEIL oppnå -- undefined, noe som gjør det til et token verdt å vurdere.
Hva er prisforutsigelsen for VEIL neste måned?
I følge Veil Token (VEIL)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte VEIL-prisen nå -- undefined.
Hvor mye vil 1 VEIL koste i 2026?
Prisen på 1 Veil Token (VEIL) i dag er --. I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VEIL øke med 0.00%, og vil nå -- i 2026.
Hva er den forventede prisen på VEIL i 2027?
Veil Token (VEIL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VEIL innen 2027.
Hva er det estimerte prismålet for VEIL i 2028?
I følge prisforutsigelsen din, vil Veil Token (VEIL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028.
Hva er det estimerte prismålet for VEIL i 2029?
I følge prisforutsigelsen din, vil Veil Token (VEIL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029.
Hvor mye vil 1 VEIL koste i 2030?
Prisen på 1 Veil Token (VEIL) i dag er --. I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VEIL øke med 0.00%, og vil nå -- i 2030.
Hva er prisforutsigelsen for VEIL i 2040?
Veil Token (VEIL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VEIL innen 2040.
Ansvarsfraskrivelse

Innholdet publisert på sidene våre for prognoser for kryptopriser er basert på informasjon og tilbakemeldinger gitt til oss av MEXC-brukere og/eller andre tredjepartskilder. Den presenteres for deg på "som den er"-basis kun for informasjons- og illustrative formål, uten noen representasjon eller garanti av noe slag. Det er viktig å merke seg at de presenterte prisanslagene kanskje ikke er nøyaktige og ikke bør behandles som sådan. Fremtidige priser kan avvike betydelig fra de presenterte spådommene, og de bør ikke stoles på for investeringsbeslutninger.

Videre skal dette innholdet ikke tolkes som økonomisk råd, og det er heller ikke ment å anbefale kjøp av noe spesifikt produkt eller tjeneste. MEXC skal ikke være ansvarlig overfor deg på noen måte for tap som du kan pådra deg som et resultat av å referere, bruke og/eller stole på innhold publisert på våre kryptoprisforutsigelsessider. Det er viktig å være klar over at digitale aktivapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Verdien av investeringen din kan både synke og øke, og det er ingen garanti for å få tilbake det opprinnelig investerte beløpet. Til syvende og sist er du alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine, og MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. Vær oppmerksom på at tidligere resultater ikke er en pålitelig prediktor for fremtidig ytelse. Du bør kun investere i produkter du er kjent med og forstår de tilknyttede risikoene. Vurder nøye din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse, og rådfør deg med en uavhengig finansiell rådgiver før du tar investeringsbeslutninger.