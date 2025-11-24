Veil Token pris i dag

Sanntids Veil Token (VEIL) pris i dag er $ 0.118867, med en 10.77% endring de siste 24 timene. Nåværende VEIL til USD konverteringssats er $ 0.118867 per VEIL.

Veil Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,202,142, med en sirkulerende forsyning på 68.76M VEIL. I løpet av de siste 24 timene VEIL har den blitt handlet mellom $ 0.103902(laveste) og $ 0.122008 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.310953, mens tidenes laveste notering var $ 0.02251824.

Kortsiktig har VEIL beveget seg -2.31% i løpet av den siste timen og -31.13% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Veil Token (VEIL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.20M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.54M Opplagsforsyning 68.76M Total forsyning 79,999,999.93845622

