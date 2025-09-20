Vector ETH (VETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 4,578.48$ 4,578.48 $ 4,578.48 Laveste pris $ 737.87$ 737.87 $ 737.87 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -6.42% Prisendring (7D) -6.42%

Vector ETH (VETH) sanntidsprisen er $3,623.81. I løpet av de siste 24 timene har VETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VETH er $ 4,578.48, mens den rekordlave prisen er $ 737.87.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VETH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -6.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vector ETH (VETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 107.03K$ 107.03K $ 107.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 107.03K$ 107.03K $ 107.03K Opplagsforsyning 29.54 29.54 29.54 Total forsyning 29.53610023555432 29.53610023555432 29.53610023555432

Nåværende markedsverdi på Vector ETH er $ 107.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VETH er 29.54, med en total tilgang på 29.53610023555432. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 107.03K.