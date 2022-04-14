Value DeFi (VALUE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Value DeFi (VALUE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Value DeFi (VALUE) Informasjon The Value DeFi platform is a suite of products that aim to bring fairness, true value, and innovation to Decentralized Finance. Their flagship products include vSwap, an automated market-maker built on Ethereum and Binance Smart Chain that allows anyone to create trading pools with flexible ratio pairs, add liquidity, and earn trading fees, and vSafe, state-of-the-art multi-strategy yield-optimizers that allow unprecedented composability and flexibility of LP assets to maximize returns. Offisiell nettside: https://valuedefi.io/ Kjøp VALUE nå!

Value DeFi (VALUE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Value DeFi (VALUE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 98.29K $ 98.29K $ 98.29K Total forsyning: $ 4.73M $ 4.73M $ 4.73M Sirkulerende forsyning: $ 4.73M $ 4.73M $ 4.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 98.37K $ 98.37K $ 98.37K All-time high: $ 46.9 $ 46.9 $ 46.9 All-Time Low: $ 0.00704948 $ 0.00704948 $ 0.00704948 Nåværende pris: $ 0.02077858 $ 0.02077858 $ 0.02077858 Lær mer om Value DeFi (VALUE) pris

Value DeFi (VALUE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Value DeFi (VALUE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VALUE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VALUE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VALUEs tokenomics, kan du utforske VALUE tokenets livepris!

