Oppdag viktig innsikt i Value DeFi (VALUE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Value DeFi (VALUE) Informasjon

The Value DeFi platform is a suite of products that aim to bring fairness, true value, and innovation to Decentralized Finance. Their flagship products include vSwap, an automated market-maker built on Ethereum and Binance Smart Chain that allows anyone to create trading pools with flexible ratio pairs, add liquidity, and earn trading fees, and vSafe, state-of-the-art multi-strategy yield-optimizers that allow unprecedented composability and flexibility of LP assets to maximize returns.

Offisiell nettside:
https://valuedefi.io/

Value DeFi (VALUE) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Value DeFi (VALUE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 98.29K
Total forsyning:
$ 4.73M
Sirkulerende forsyning:
$ 4.73M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 98.37K
All-time high:
$ 46.9
All-Time Low:
$ 0.00704948
Nåværende pris:
$ 0.02077858
Value DeFi (VALUE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Value DeFi (VALUE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet VALUE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange VALUE tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår VALUEs tokenomics, kan du utforske VALUE tokenets livepris!

