Value DeFi (VALUE)-prisforutsigelse (USD)

Få Value DeFi prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye VALUE vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Value DeFi-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Value DeFi (VALUE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Value DeFi potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.021509 i 2025. Value DeFi (VALUE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Value DeFi potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.022585 i 2026. Value DeFi (VALUE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VALUE for 2027 $ 0.023714 med en 10.25% vekstrate. Value DeFi (VALUE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VALUE for 2028 $ 0.024900 med en 15.76% vekstrate. Value DeFi (VALUE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VALUE for 2029 $ 0.026145 med en 21.55% vekstrate. Value DeFi (VALUE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VALUE for 2030 $ 0.027452 med en 27.63% vekstrate. Value DeFi (VALUE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Value DeFi potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.044716. Value DeFi (VALUE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Value DeFi potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.072839.

2026 $ 0.022585 5.00%

2027 $ 0.023714 10.25%

2028 $ 0.024900 15.76%

2029 $ 0.026145 21.55%

2030 $ 0.027452 27.63%

2031 $ 0.028824 34.01%

2032 $ 0.030266 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.031779 47.75%

2034 $ 0.033368 55.13%

2035 $ 0.035036 62.89%

2036 $ 0.036788 71.03%

2037 $ 0.038628 79.59%

2038 $ 0.040559 88.56%

2039 $ 0.042587 97.99%

Kortsiktig Value DeFi-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager

September 22, 2025(I morgen) $ 0.021512 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.021530 0.10%

Value DeFi (VALUE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for VALUE September 21, 2025(I dag) er $0.021509 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Value DeFi (VALUE) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for VALUE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.021512 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Value DeFi (VALUE) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for VALUE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.021530 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Value DeFi (VALUE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for VALUE $0.021598 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Value DeFi prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 101.73K$ 101.73K $ 101.73K Opplagsforsyning 4.73M 4.73M 4.73M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste VALUE-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har VALUE en sirkulerende forsyning på 4.73M og total markedsverdi på $ 101.73K.

Value DeFi Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Value DeFi direktepris, er gjeldende pris for Value DeFi 0.021509USD. Den sirkulerende forsyningen av Value DeFi(VALUE) er 4.73M VALUE , som gir den en markedsverdi på $101,726 .

7 dager -3.38% $ -0.000727 $ 0.023707 $ 0.021246

24-timers ytelse De siste 24 timene har Value DeFi vist en prisbevegelse på $-0.000313 , noe som gjenspeiler en -1.43% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Value DeFi handlet på en topp på $0.023707 og en bunn på $0.021246 . Det så en prisendring på -3.38% . Denne nylige trenden viser potensialet til VALUE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Value DeFi opplevd en -7.65% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.001646 av dens verdi. Dette indikerer at VALUE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Value DeFi (VALUE) prisforutsigelsesmodul? Value DeFi-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for VALUE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Value DeFi det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for VALUE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Value DeFi. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til VALUE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til VALUE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Value DeFi.

Hvorfor er VALUE-prisforutsigelse viktig?

VALUE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

