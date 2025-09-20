Value DeFi (VALUE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02170854 $ 0.02170854 $ 0.02170854 24 timer lav $ 0.02248566 $ 0.02248566 $ 0.02248566 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02170854$ 0.02170854 $ 0.02170854 24 timer høy $ 0.02248566$ 0.02248566 $ 0.02248566 All Time High $ 46.9$ 46.9 $ 46.9 Laveste pris $ 0.00704948$ 0.00704948 $ 0.00704948 Prisendring (1H) +0.98% Prisendring (1D) -1.97% Prisendring (7D) -4.81% Prisendring (7D) -4.81%

Value DeFi (VALUE) sanntidsprisen er $0.02203545. I løpet av de siste 24 timene har VALUE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02170854 og et toppnivå på $ 0.02248566, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VALUE er $ 46.9, mens den rekordlave prisen er $ 0.00704948.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VALUE endret seg med +0.98% i løpet av den siste timen, -1.97% over 24 timer og -4.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Value DeFi (VALUE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 103.41K$ 103.41K $ 103.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 103.50K$ 103.50K $ 103.50K Opplagsforsyning 4.73M 4.73M 4.73M Total forsyning 4,733,844.330856845 4,733,844.330856845 4,733,844.330856845

Nåværende markedsverdi på Value DeFi er $ 103.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VALUE er 4.73M, med en total tilgang på 4733844.330856845. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 103.50K.