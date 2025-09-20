Valinity (VY) Prisinformasjon (USD)

Valinity (VY) sanntidsprisen er $0.557982. I løpet av de siste 24 timene har VY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VY er $ 0.93197, mens den rekordlave prisen er $ 0.206458.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +4.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Valinity (VY) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Valinity er $ 6.44M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VY er 11.55M, med en total tilgang på 14167826.87802509. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.91M.