Dagens Valinity livepris er 0.557982 USD. Spor prisoppdateringer for VY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Valinity Pris (VY)

1 VY til USD livepris:

$0.557982
$0.557982$0.557982
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Valinity (VY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:01:45 (UTC+8)

Valinity (VY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.93197
$ 0.93197$ 0.93197

$ 0.206458
$ 0.206458$ 0.206458

+4.17%

+4.17%

Valinity (VY) sanntidsprisen er $0.557982. I løpet av de siste 24 timene har VY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VY er $ 0.93197, mens den rekordlave prisen er $ 0.206458.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +4.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Valinity (VY) Markedsinformasjon

$ 6.44M
$ 6.44M$ 6.44M

----

$ 7.91M
$ 7.91M$ 7.91M

11.55M
11.55M 11.55M

14,167,826.87802509
14,167,826.87802509 14,167,826.87802509

Nåværende markedsverdi på Valinity er $ 6.44M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VY er 11.55M, med en total tilgang på 14167826.87802509. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.91M.

Valinity (VY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Valinity til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Valinity til USD ble $ +0.0290326962.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Valinity til USD ble $ +0.0880340477.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Valinity til USD ble $ +0.2210445473196141.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0290326962+5.20%
60 dager$ +0.0880340477+15.78%
90 dager$ +0.2210445473196141+65.60%

Hva er Valinity (VY)

Valinity is a decentralized ecosystem designed to acquire the world's strongest tokenized assets Bitcoin Ethereum & Gold to back and enhance the growth of its token VY. By holding Valinity you tap into the growth of Bitcoin and Ethereum, combined with the stability and security of Gold. Every transaction within the Valinity ecosystem—whether from interest from loans, transaction fees, or token sales—is automatically reinvested into acquiring more assets. This continuous cycle of reinvestment strengthens VY, allowing it to consistently outperform the market and outpace Bitcoin, Ethereum, and Gold price performance. By using VY as collateral, you can receive loans in either Bitcoin, Ethereum, or Gold. As Valinity grows, you can continuously refinance your loans, securing liquidity while holding onto your VY . During market volatility, you have the flexibility to repay loans with depreciated assets and take out new loans in higher appreciated assets. For example you can use VY to take out a loan in Gold. When Bitcoin Soars you easily switch—repaying the Gold loan and unlocking Bitcoin at its peak, securing liquidity. Later, when Bitcoin drops in value, you repay the loan at a lower price, freeing up VY to take out a new loan in Gold, generating even more liquidity. Valinity gives you the power to turn market swings into liquidity opportunities, all while keeping your VY—which continues to appreciate.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Valinity (VY) Ressurs

Offisiell nettside

Valinity Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Valinity (VY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Valinity (VY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Valinity.

Sjekk Valinityprisprognosen nå!

VY til lokale valutaer

Valinity (VY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Valinity (VY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Valinity (VY)

Hvor mye er Valinity (VY) verdt i dag?
Live VY prisen i USD er 0.557982 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VY til USD er $ 0.557982. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Valinity?
Markedsverdien for VY er $ 6.44M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VY?
Den sirkulerende forsyningen av VY er 11.55M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVY ?
VY oppnådde en ATH-pris på 0.93197 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VY?
VY så en ATL-pris på 0.206458 USD.
Hva er handelsvolumet til VY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VY er -- USD.
Vil VY gå høyere i år?
VY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VY prisprognosen for en mer grundig analyse.
