Validity (VAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.706773 24 timer høy $ 0.738612 All Time High $ 19.02 Laveste pris $ 0.00783037 Prisendring (1H) +0.42% Prisendring (1D) -2.85% Prisendring (7D) -0.08%

Validity (VAL) sanntidsprisen er $0.717276. I løpet av de siste 24 timene har VAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.706773 og et toppnivå på $ 0.738612, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VAL er $ 19.02, mens den rekordlave prisen er $ 0.00783037.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VAL endret seg med +0.42% i løpet av den siste timen, -2.85% over 24 timer og -0.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Validity (VAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.89M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.46M Opplagsforsyning 5.43M Total forsyning 9,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Validity er $ 3.89M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VAL er 5.43M, med en total tilgang på 9000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.46M.