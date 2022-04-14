Validity (VAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Validity (VAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Validity (VAL) Informasjon Radium is a Proof-of-Stake cryptocurrency that serves as the base blockchain for SmartChain Core which expands the utility of Radium far beyond that of a standard coin, with features such as identity-address linkage, proof-of-existence, file checksum verification and validation, and decentralized elections and voting. All of these features exist in a 100% distributed data-layer within the Radium blockchain. Offisiell nettside: https://validitytech.com/ Kjøp VAL nå!

Validity (VAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Validity (VAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.63M $ 3.63M $ 3.63M Total forsyning: $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M Sirkulerende forsyning: $ 5.43M $ 5.43M $ 5.43M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.01M $ 6.01M $ 6.01M All-time high: $ 19.02 $ 19.02 $ 19.02 All-Time Low: $ 0.00783037 $ 0.00783037 $ 0.00783037 Nåværende pris: $ 0.670346 $ 0.670346 $ 0.670346 Lær mer om Validity (VAL) pris

Validity (VAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Validity (VAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VALs tokenomics, kan du utforske VAL tokenets livepris!

VAL prisforutsigelse Vil du vite hvor VAL kan være på vei? Vår VAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VAL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!