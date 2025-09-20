USSI (USSI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.019 24 timer lav $ 1.022 24 timer høy All Time High $ 1.058 Laveste pris $ 0.981961 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) +0.13% Prisendring (7D) +0.07%

USSI (USSI) sanntidsprisen er $1.021. I løpet av de siste 24 timene har USSI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.019 og et toppnivå på $ 1.022, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USSI er $ 1.058, mens den rekordlave prisen er $ 0.981961.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USSI endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, +0.13% over 24 timer og +0.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

USSI (USSI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.24M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.24M Opplagsforsyning 8.06M Total forsyning 8,064,929.28484082

Nåværende markedsverdi på USSI er $ 8.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USSI er 8.06M, med en total tilgang på 8064929.28484082. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.24M.