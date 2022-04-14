Uranus (URS) tokenomics

Uranus (URS) Informasjon

UranusCoin is the newest intergalactic memecoin that's ready to shake up the crypto universe. Inspired by the playful energy of the planet Uranus, this token blends fun with serious potential, bringing a mix of meme culture and community power to the crypto space.

All coins are going to the moon and mars our project is going farther to URANUS

the project is driven until by the community and we are thinking to make alot of collaborations with a lot of RWA and AI projects , also you will use the coin as a payment method for travelling

now we are on dex soon on all exchanges

Offisiell nettside:
https://www.uranusmemecoin.com/

Uranus (URS) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Uranus (URS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 60.98K
Total forsyning:
$ 996.53M
Sirkulerende forsyning:
$ 996.53M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 60.98K
All-time high:
$ 0.00759284
All-Time Low:
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
Uranus (URS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Uranus (URS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet URS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange URS tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår URSs tokenomics, kan du utforske URS tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

