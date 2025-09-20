Uranus (URS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00759284$ 0.00759284 $ 0.00759284 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -1.62% Prisendring (7D) -25.12% Prisendring (7D) -25.12%

Uranus (URS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har URS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til URS er $ 0.00759284, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har URS endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -1.62% over 24 timer og -25.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Uranus (URS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 71.87K$ 71.87K $ 71.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 71.87K$ 71.87K $ 71.87K Opplagsforsyning 996.53M 996.53M 996.53M Total forsyning 996,531,058.9124718 996,531,058.9124718 996,531,058.9124718

Nåværende markedsverdi på Uranus er $ 71.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på URS er 996.53M, med en total tilgang på 996531058.9124718. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.87K.