Upril (UPRIL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +1.50% Prisendring (7D) +2.16%

Upril (UPRIL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har UPRIL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UPRIL er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UPRIL endret seg med -- i løpet av den siste timen, +1.50% over 24 timer og +2.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Upril (UPRIL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.37K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.37K Opplagsforsyning 999.31M Total forsyning 999,314,318.297405

Nåværende markedsverdi på Upril er $ 8.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UPRIL er 999.31M, med en total tilgang på 999314318.297405. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.37K.