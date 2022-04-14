JITO (JTO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i JITO (JTO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

JITO (JTO) Informasjon JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite. Offisiell nettside: https://www.jito.network/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/jtojtomepa8beP8AuQc6eXt5FriJwfFMwQx2v2f9mCL Kjøp JTO nå!

JITO (JTO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JITO (JTO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 699.23M $ 699.23M $ 699.23M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 379.81M $ 379.81M $ 379.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.84B $ 1.84B $ 1.84B All-time high: $ 5.32 $ 5.32 $ 5.32 All-Time Low: $ 0.5362303075154018 $ 0.5362303075154018 $ 0.5362303075154018 Nåværende pris: $ 1.841 $ 1.841 $ 1.841 Lær mer om JITO (JTO) pris

JITO (JTO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak JITO (JTO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JTO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JTO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JTOs tokenomics, kan du utforske JTO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe JTO Interessert i å legge til JITO (JTO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe JTO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper JTO på MEXC nå!

JITO (JTO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til JTO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for JTO nå!

JTO prisforutsigelse Vil du vite hvor JTO kan være på vei? Vår JTO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JTO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!