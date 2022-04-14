Exverse (EXVG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Exverse (EXVG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Exverse (EXVG) Informasjon Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace. Offisiell nettside: https://exv.io/ Teknisk dokument: https://litepaper.exverse.io/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xBb7D61D2511fD2e63F02178ca9B663458Af9FC63 Kjøp EXVG nå!

Exverse (EXVG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Exverse (EXVG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 65.19K $ 65.19K $ 65.19K Total forsyning: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Sirkulerende forsyning: $ 32.16M $ 32.16M $ 32.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 810.80K $ 810.80K $ 810.80K All-time high: $ 0.44607 $ 0.44607 $ 0.44607 All-Time Low: $ 0.001645415921325966 $ 0.001645415921325966 $ 0.001645415921325966 Nåværende pris: $ 0.002027 $ 0.002027 $ 0.002027 Lær mer om Exverse (EXVG) pris

Exverse (EXVG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Exverse (EXVG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EXVG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EXVG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EXVGs tokenomics, kan du utforske EXVG tokenets livepris!

