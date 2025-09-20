Unicorn (UWU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00010329 $ 0.00010329 $ 0.00010329 24 timer lav $ 0.00011293 $ 0.00011293 $ 0.00011293 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00010329$ 0.00010329 $ 0.00010329 24 timer høy $ 0.00011293$ 0.00011293 $ 0.00011293 All Time High $ 0.00177567$ 0.00177567 $ 0.00177567 Laveste pris $ 0.00004189$ 0.00004189 $ 0.00004189 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) -6.61% Prisendring (7D) +15.46% Prisendring (7D) +15.46%

Unicorn (UWU) sanntidsprisen er $0.00010481. I løpet av de siste 24 timene har UWU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00010329 og et toppnivå på $ 0.00011293, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UWU er $ 0.00177567, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004189.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UWU endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -6.61% over 24 timer og +15.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Unicorn (UWU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Opplagsforsyning 16.00B 16.00B 16.00B Total forsyning 16,002,113,977.69 16,002,113,977.69 16,002,113,977.69

Nåværende markedsverdi på Unicorn er $ 1.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UWU er 16.00B, med en total tilgang på 16002113977.69. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.67M.