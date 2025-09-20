Typus (TYPUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01413699 $ 0.01413699 $ 0.01413699 24 timer lav $ 0.01506042 $ 0.01506042 $ 0.01506042 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01413699$ 0.01413699 $ 0.01413699 24 timer høy $ 0.01506042$ 0.01506042 $ 0.01506042 All Time High $ 0.100289$ 0.100289 $ 0.100289 Laveste pris $ 0.00681706$ 0.00681706 $ 0.00681706 Prisendring (1H) +0.21% Prisendring (1D) -4.56% Prisendring (7D) -9.08% Prisendring (7D) -9.08%

Typus (TYPUS) sanntidsprisen er $0.01432876. I løpet av de siste 24 timene har TYPUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01413699 og et toppnivå på $ 0.01506042, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TYPUS er $ 0.100289, mens den rekordlave prisen er $ 0.00681706.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TYPUS endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -4.56% over 24 timer og -9.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Typus (TYPUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.87M$ 2.87M $ 2.87M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.33M$ 14.33M $ 14.33M Opplagsforsyning 200.00M 200.00M 200.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Typus er $ 2.87M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TYPUS er 200.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.33M.