Typus (TYPUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Typus (TYPUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Typus (TYPUS) Informasjon Typus Finance, a real yield infrastructure on Sui, offers the easiest way to earn profits through its three flagship products: DeFi Options Vaults (DOVs), the principal-protected SAFU strategy, and Tails by Typus NFTs. By gamifying DeFi, Typus creates a fun and interactive experience for degens to seek dopamine-fueled excitement. Trade altcoins and meme coins with up to 1000x leverage, zero liquidation. Offisiell nettside: https://typus.finance/ Teknisk dokument: https://docs.typus.finance/ Kjøp TYPUS nå!

Typus (TYPUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Typus (TYPUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.02M $ 13.02M $ 13.02M All-time high: $ 0.100289 $ 0.100289 $ 0.100289 All-Time Low: $ 0.00681706 $ 0.00681706 $ 0.00681706 Nåværende pris: $ 0.01301877 $ 0.01301877 $ 0.01301877 Lær mer om Typus (TYPUS) pris

Typus (TYPUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Typus (TYPUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TYPUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TYPUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TYPUSs tokenomics, kan du utforske TYPUS tokenets livepris!

