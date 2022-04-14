Tx24 (TXT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tx24 (TXT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tx24 (TXT) Informasjon Tx24 is the most advanced global crypto exchange . We provide a safe and reliable platform where anyone can exchange traditional currencies for a range of the world's leading cryptocurrencies. Since 2023, we've been a cornerstone of the crypto industry, earning the trust of millions of individuals and financial institutions looking for a reliable trading venue. Whether you're trading on our web platform, mobile app or APIs, Tx24 gives you the tools you need to effectively execute your strategy and seize market opportunities. Offisiell nettside: https://www.tx24.io

Tx24 (TXT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tx24 (TXT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 840.12K $ 840.12K $ 840.12K Total forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 82.00M $ 82.00M $ 82.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M All-time high: $ 0.059991 $ 0.059991 $ 0.059991 All-Time Low: $ 0.0038026 $ 0.0038026 $ 0.0038026 Nåværende pris: $ 0.01024541 $ 0.01024541 $ 0.01024541

Tx24 (TXT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tx24 (TXT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TXT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TXT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

TXT prisforutsigelse Vil du vite hvor TXT kan være på vei? Vår TXT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

