Tx24 (TXT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0105637 24 timer lav $ 0.01070292 24 timer høy All Time High $ 0.059991 Laveste pris $ 0.0038026 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.55% Prisendring (7D) -6.54%

Tx24 (TXT) sanntidsprisen er $0.01058319. I løpet av de siste 24 timene har TXT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0105637 og et toppnivå på $ 0.01070292, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TXT er $ 0.059991, mens den rekordlave prisen er $ 0.0038026.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TXT endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.55% over 24 timer og -6.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tx24 (TXT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 867.87K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.12M Opplagsforsyning 82.00M Total forsyning 200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Tx24 er $ 867.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TXT er 82.00M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.12M.