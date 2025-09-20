Tuggin (TUGGIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003999 $ 0.00003999 $ 0.00003999 24 timer lav $ 0.00003999 $ 0.00003999 $ 0.00003999 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003999$ 0.00003999 $ 0.00003999 24 timer høy $ 0.00003999$ 0.00003999 $ 0.00003999 All Time High $ 0.00503976$ 0.00503976 $ 0.00503976 Laveste pris $ 0.00003999$ 0.00003999 $ 0.00003999 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Tuggin (TUGGIN) sanntidsprisen er $0.00003999. I løpet av de siste 24 timene har TUGGIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003999 og et toppnivå på $ 0.00003999, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TUGGIN er $ 0.00503976, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003999.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TUGGIN endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tuggin (TUGGIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 39.99K$ 39.99K $ 39.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 39.99K$ 39.99K $ 39.99K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Tuggin er $ 39.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TUGGIN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.99K.