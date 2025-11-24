TTAJ pris i dag

Sanntids TTAJ (TTAJ) pris i dag er $ 0.00278872, med en 1.71% endring de siste 24 timene. Nåværende TTAJ til USD konverteringssats er $ 0.00278872 per TTAJ.

TTAJ rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 309,036, med en sirkulerende forsyning på 111.00M TTAJ. I løpet av de siste 24 timene TTAJ har den blitt handlet mellom $ 0.0027379(laveste) og $ 0.00283611 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00996565, mens tidenes laveste notering var $ 0.00217406.

Kortsiktig har TTAJ beveget seg -0.61% i løpet av den siste timen og -4.85% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

TTAJ (TTAJ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 309.04K$ 309.04K $ 309.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 309.04K$ 309.04K $ 309.04K Opplagsforsyning 111.00M 111.00M 111.00M Total forsyning 111,000,000.0 111,000,000.0 111,000,000.0

