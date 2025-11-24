TriasLab pris i dag

Sanntids TriasLab (TRIAS) pris i dag er $ 0.706909, med en 0.45% endring de siste 24 timene. Nåværende TRIAS til USD konverteringssats er $ 0.706909 per TRIAS.

TriasLab rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,052,117, med en sirkulerende forsyning på 10.00M TRIAS. I løpet av de siste 24 timene TRIAS har den blitt handlet mellom $ 0.682393(laveste) og $ 0.738895 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 31.7, mens tidenes laveste notering var $ 0.391767.

Kortsiktig har TRIAS beveget seg -0.52% i løpet av den siste timen og +39.89% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

TriasLab (TRIAS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.05M$ 7.05M $ 7.05M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.05M$ 7.05M $ 7.05M Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TriasLab er $ 7.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRIAS er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.05M.