Dagens Trader livepris er 1.87 USD. Spor prisoppdateringer for TDE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TDE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TDE

TDE Prisinformasjon

TDE teknisk dokument

TDE Offisiell nettside

TDE tokenomics

TDE Prisprognose

Trader Pris (TDE)

Ikke oppført

1 TDE til USD livepris:

$1.87
$1.87
-0.60%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
Trader (TDE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:19:13 (UTC+8)

Trader (TDE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.83
$ 1.83
24 timer lav
$ 1.9
$ 1.9
24 timer høy

$ 1.83
$ 1.83

$ 1.9
$ 1.9

$ 5.15
$ 5.15

$ 0.545218
$ 0.545218

+0.61%

-0.67%

+2.08%

+2.08%

Trader (TDE) sanntidsprisen er $1.87. I løpet av de siste 24 timene har TDE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.83 og et toppnivå på $ 1.9, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TDE er $ 5.15, mens den rekordlave prisen er $ 0.545218.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TDE endret seg med +0.61% i løpet av den siste timen, -0.67% over 24 timer og +2.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Trader (TDE) Markedsinformasjon

$ 1.77M
$ 1.77M

--
--

$ 1.77M
$ 1.77M

944.90K
944.90K

944,898.385390486
944,898.385390486

Nåværende markedsverdi på Trader er $ 1.77M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TDE er 944.90K, med en total tilgang på 944898.385390486. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.77M.

Trader (TDE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Trader til USD ble $ -0.012648093771513.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Trader til USD ble $ +0.0041259680.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Trader til USD ble $ -0.1751127840.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Trader til USD ble $ +0.8049607313079686.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.012648093771513-0.67%
30 dager$ +0.0041259680+0.22%
60 dager$ -0.1751127840-9.36%
90 dager$ +0.8049607313079686+75.58%

Hva er Trader (TDE)

The Trader token was developed to enable semi-automatic self-valuation. The token appreciation process occurs as follows: Transaction fees are charged on all token movements. These fees are mostly used to purchase assets, aiming at short, medium and long-term profits, which will be reinvested in the project. A portion of the profit obtained from the project's investments will be used to purchase the Trader token itself, which will be sent to a burn/destroy wallet, making the token more scarce. To optimize the profits that the project can offer to investors, a long-term investment approach is recommended, ideally for a full crypto asset market cycle, which lasts approximately four years.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Trader (TDE) Ressurs

Offisiell nettside

Trader Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Trader (TDE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Trader (TDE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Trader.

Sjekk Traderprisprognosen nå!

TDE til lokale valutaer

Trader (TDE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Trader (TDE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TDE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Trader (TDE)

Hvor mye er Trader (TDE) verdt i dag?
Live TDE prisen i USD er 1.87 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TDE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TDE til USD er $ 1.87. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Trader?
Markedsverdien for TDE er $ 1.77M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TDE?
Den sirkulerende forsyningen av TDE er 944.90K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTDE ?
TDE oppnådde en ATH-pris på 5.15 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TDE?
TDE så en ATL-pris på 0.545218 USD.
Hva er handelsvolumet til TDE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TDE er -- USD.
Vil TDE gå høyere i år?
TDE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TDE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:19:13 (UTC+8)

Trader (TDE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.