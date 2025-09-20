Trader (TDE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.83 $ 1.83 $ 1.83 24 timer lav $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 24 timer høy 24 timer lav $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 24 timer høy $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 All Time High $ 5.15$ 5.15 $ 5.15 Laveste pris $ 0.545218$ 0.545218 $ 0.545218 Prisendring (1H) +0.61% Prisendring (1D) -0.67% Prisendring (7D) +2.08% Prisendring (7D) +2.08%

Trader (TDE) sanntidsprisen er $1.87. I løpet av de siste 24 timene har TDE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.83 og et toppnivå på $ 1.9, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TDE er $ 5.15, mens den rekordlave prisen er $ 0.545218.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TDE endret seg med +0.61% i løpet av den siste timen, -0.67% over 24 timer og +2.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Trader (TDE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Opplagsforsyning 944.90K 944.90K 944.90K Total forsyning 944,898.385390486 944,898.385390486 944,898.385390486

Nåværende markedsverdi på Trader er $ 1.77M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TDE er 944.90K, med en total tilgang på 944898.385390486. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.77M.