Trader (TDE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Trader (TDE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Trader (TDE) Informasjon The Trader token was developed to enable semi-automatic self-valuation. The token appreciation process occurs as follows: Transaction fees are charged on all token movements. These fees are mostly used to purchase assets, aiming at short, medium and long-term profits, which will be reinvested in the project. A portion of the profit obtained from the project's investments will be used to purchase the Trader token itself, which will be sent to a burn/destroy wallet, making the token more scarce. To optimize the profits that the project can offer to investors, a long-term investment approach is recommended, ideally for a full crypto asset market cycle, which lasts approximately four years. Offisiell nettside: https://tokentrader.site/ Teknisk dokument: https://tokentrader.site/whitepaper Kjøp TDE nå!

Trader (TDE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Trader (TDE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Total forsyning: $ 944.90K $ 944.90K $ 944.90K Sirkulerende forsyning: $ 944.90K $ 944.90K $ 944.90K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M All-time high: $ 5.15 $ 5.15 $ 5.15 All-Time Low: $ 0.545218 $ 0.545218 $ 0.545218 Nåværende pris: $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 Lær mer om Trader (TDE) pris

Trader (TDE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Trader (TDE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TDE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TDE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TDEs tokenomics, kan du utforske TDE tokenets livepris!

TDE prisforutsigelse Vil du vite hvor TDE kan være på vei? Vår TDE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TDE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!