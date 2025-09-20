tism (TISM) Prisinformasjon (USD)

tism (TISM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TISM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TISM er $ 0.00158944, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TISM endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -1.29% over 24 timer og -3.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

tism (TISM) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på tism er $ 35.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TISM er 987.16M, med en total tilgang på 987161170.634087. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.52K.