Dagens Threshold USD livepris er 1.001 USD. Spor prisoppdateringer for THUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk THUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$1.001
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Threshold USD (THUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:17:29 (UTC+8)

Threshold USD (THUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 1.022
$ 0.904712
--

--

+0.20%

+0.20%

Threshold USD (THUSD) sanntidsprisen er $1.001. I løpet av de siste 24 timene har THUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til THUSD er $ 1.022, mens den rekordlave prisen er $ 0.904712.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har THUSD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Threshold USD (THUSD) Markedsinformasjon

$ 851.34K
--
$ 201.16M
850.15K
200,881,714.9198061
Nåværende markedsverdi på Threshold USD er $ 851.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på THUSD er 850.15K, med en total tilgang på 200881714.9198061. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 201.16M.

Threshold USD (THUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Threshold USD til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Threshold USD til USD ble $ +0.0013636623.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Threshold USD til USD ble $ +0.0178970792.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Threshold USD til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0013636623+0.14%
60 dager$ +0.0178970792+1.79%
90 dager$ 0--

Hva er Threshold USD (THUSD)

An over-collateralized USD stablecoin, backed by tBTC.

Threshold USD (THUSD) Ressurs

Offisiell nettside

Threshold USD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Threshold USD (THUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Threshold USD (THUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Threshold USD.

Sjekk Threshold USDprisprognosen nå!

THUSD til lokale valutaer

Threshold USD (THUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Threshold USD (THUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om THUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Threshold USD (THUSD)

Hvor mye er Threshold USD (THUSD) verdt i dag?
Live THUSD prisen i USD er 1.001 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende THUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på THUSD til USD er $ 1.001. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Threshold USD?
Markedsverdien for THUSD er $ 851.34K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av THUSD?
Den sirkulerende forsyningen av THUSD er 850.15K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTHUSD ?
THUSD oppnådde en ATH-pris på 1.022 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på THUSD?
THUSD så en ATL-pris på 0.904712 USD.
Hva er handelsvolumet til THUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for THUSD er -- USD.
Vil THUSD gå høyere i år?
THUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut THUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Threshold USD (THUSD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

