Threshold USD (THUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 Laveste pris $ 0.904712$ 0.904712 $ 0.904712 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.20% Prisendring (7D) +0.20%

Threshold USD (THUSD) sanntidsprisen er $1.001. I løpet av de siste 24 timene har THUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til THUSD er $ 1.022, mens den rekordlave prisen er $ 0.904712.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har THUSD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Threshold USD (THUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 851.34K$ 851.34K $ 851.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 201.16M$ 201.16M $ 201.16M Opplagsforsyning 850.15K 850.15K 850.15K Total forsyning 200,881,714.9198061 200,881,714.9198061 200,881,714.9198061

Nåværende markedsverdi på Threshold USD er $ 851.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på THUSD er 850.15K, med en total tilgang på 200881714.9198061. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 201.16M.