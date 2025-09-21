Threshold USD (THUSD)-prisforutsigelse (USD)

Få Threshold USD prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye THUSD vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Threshold USD % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Threshold USD-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Threshold USD (THUSD) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Threshold USD potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.001 i 2025. Threshold USD (THUSD) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Threshold USD potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0510 i 2026. Threshold USD (THUSD) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på THUSD for 2027 $ 1.1036 med en 10.25% vekstrate. Threshold USD (THUSD) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på THUSD for 2028 $ 1.1587 med en 15.76% vekstrate. Threshold USD (THUSD) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på THUSD for 2029 $ 1.2167 med en 21.55% vekstrate. Threshold USD (THUSD) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på THUSD for 2030 $ 1.2775 med en 27.63% vekstrate. Threshold USD (THUSD) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Threshold USD potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0810. Threshold USD (THUSD) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Threshold USD potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3897. År Pris Vekst 2025 $ 1.001 0.00%

2026 $ 1.0510 5.00%

2027 $ 1.1036 10.25%

2028 $ 1.1587 15.76%

2029 $ 1.2167 21.55%

2030 $ 1.2775 27.63%

2031 $ 1.3414 34.01%

2032 $ 1.4085 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.4789 47.75%

2034 $ 1.5528 55.13%

2035 $ 1.6305 62.89%

2036 $ 1.7120 71.03%

2037 $ 1.7976 79.59%

2038 $ 1.8875 88.56%

2039 $ 1.9819 97.99%

2040 $ 2.0810 107.89% Vis mer Kortsiktig Threshold USD-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 1.001 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 1.0011 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 1.0019 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 1.0051 0.41% Threshold USD (THUSD) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for THUSD September 21, 2025(I dag) er $1.001 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Threshold USD (THUSD) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for THUSD, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.0011 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Threshold USD (THUSD) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for THUSD, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.0019 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Threshold USD (THUSD) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for THUSD $1.0051 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Threshold USD prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 851.34K$ 851.34K $ 851.34K Opplagsforsyning 850.15K 850.15K 850.15K Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste THUSD-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har THUSD en sirkulerende forsyning på 850.15K og total markedsverdi på $ 851.34K. Se THUSD livepris

Threshold USD Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Threshold USD direktepris, er gjeldende pris for Threshold USD 1.001USD. Den sirkulerende forsyningen av Threshold USD(THUSD) er 850.15K THUSD , som gir den en markedsverdi på $851,340 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 dager 0.20% $ 0.002043 $ 1.0014 $ 0.997171

30 dager 0.14% $ 0.001363 $ 1.0014 $ 0.997171 24-timers ytelse De siste 24 timene har Threshold USD vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Threshold USD handlet på en topp på $1.0014 og en bunn på $0.997171 . Det så en prisendring på 0.20% . Denne nylige trenden viser potensialet til THUSD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Threshold USD opplevd en 0.14% endring, som gjenspeiler omtrent $0.001363 av dens verdi. Dette indikerer at THUSD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Threshold USD (THUSD) prisforutsigelsesmodul? Threshold USD-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for THUSD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Threshold USD det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for THUSD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Threshold USD. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til THUSD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til THUSD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Threshold USD.

Hvorfor er THUSD-prisforutsigelse viktig?

THUSD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i THUSD nå? I følge dine forutsigelser vil THUSD oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for THUSD neste måned? I følge Threshold USD (THUSD)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte THUSD-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 THUSD koste i 2026? Prisen på 1 Threshold USD (THUSD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil THUSD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på THUSD i 2027? Threshold USD (THUSD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 THUSD innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for THUSD i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Threshold USD (THUSD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for THUSD i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Threshold USD (THUSD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 THUSD koste i 2030? Prisen på 1 Threshold USD (THUSD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil THUSD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for THUSD i 2040? Threshold USD (THUSD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 THUSD innen 2040.