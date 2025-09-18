Dagens Paris Saint-Germain livepris er 1.621 USD. Spor prisoppdateringer for PSG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PSG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Paris Saint-Germain livepris er 1.621 USD. Spor prisoppdateringer for PSG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PSG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$1.619
$1.619$1.619
-0.85%1D
Paris Saint-Germain (PSG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:32:01 (UTC+8)

Paris Saint-Germain (PSG) Prisinformasjon (USD)

$ 1.617
$ 1.617$ 1.617
$ 1.651
$ 1.651$ 1.651
$ 1.617
$ 1.617$ 1.617

$ 1.651
$ 1.651$ 1.651

$ 61.23039646
$ 61.23039646$ 61.23039646

$ 1.351577858797389
$ 1.351577858797389$ 1.351577858797389

-0.25%

-0.85%

-0.50%

-0.50%

Paris Saint-Germain (PSG) sanntidsprisen er $ 1.621. I løpet av de siste 24 timene har PSG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.617 og et toppnivå på $ 1.651, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PSG er $ 61.23039646, mens den rekordlave prisen er $ 1.351577858797389.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PSG endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -0.85% over 24 timer og -0.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Paris Saint-Germain (PSG) Markedsinformasjon

$ 17.98M
$ 17.98M$ 17.98M

$ 211.60K
$ 211.60K$ 211.60K

$ 32.24M
$ 32.24M$ 32.24M

11.09M
11.09M 11.09M

19,890,000
19,890,000 19,890,000

Nåværende markedsverdi på Paris Saint-Germain er $ 17.98M, med et 24-timers handelsvolum på $ 211.60K. Den sirkulerende forsyningen på PSG er 11.09M, med en total tilgang på 19890000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.24M.

Paris Saint-Germain (PSG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Paris Saint-Germain for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.01388-0.85%
30 dager$ -0.145-8.22%
60 dager$ +0.002+0.12%
90 dager$ +0.066+4.24%
Paris Saint-Germain Prisendring i dag

I dag registrerte PSG en endring på $ -0.01388 (-0.85%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Paris Saint-Germain 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.145 (-8.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Paris Saint-Germain 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PSG en endring på $ +0.002 (+0.12%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Paris Saint-Germain 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.066+4.24% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Paris Saint-Germain (PSG)?

Sjekk ut Paris Saint-Germain Prishistorikk-siden nå.

Hva er Paris Saint-Germain (PSG)

The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

Paris Saint-Germain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Paris Saint-Germain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PSG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Paris Saint-Germain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Paris Saint-Germain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Paris Saint-Germain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Paris Saint-Germain (PSG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Paris Saint-Germain (PSG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Paris Saint-Germain.

Sjekk Paris Saint-Germainprisprognosen nå!

Paris Saint-Germain (PSG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Paris Saint-Germain (PSG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PSG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Paris Saint-Germain (PSG)

Leter du etter hvordan du kjøperParis Saint-Germain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Paris Saint-Germain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PSG til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av Paris Saint-Germain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Paris Saint-Germain

Hvor mye er Paris Saint-Germain (PSG) verdt i dag?
Live PSG prisen i USD er 1.621 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PSG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PSG til USD er $ 1.621. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Paris Saint-Germain?
Markedsverdien for PSG er $ 17.98M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PSG?
Den sirkulerende forsyningen av PSG er 11.09M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPSG ?
PSG oppnådde en ATH-pris på 61.23039646 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PSG?
PSG så en ATL-pris på 1.351577858797389 USD.
Hva er handelsvolumet til PSG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PSG er $ 211.60K USD.
Vil PSG gå høyere i år?
PSG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PSG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:32:01 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

