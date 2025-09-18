Hva er Paris Saint-Germain (PSG)

The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

Paris Saint-Germain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Paris Saint-Germain (PSG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Paris Saint-Germain (PSG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Paris Saint-Germain.

Sjekk Paris Saint-Germainprisprognosen nå!

Paris Saint-Germain (PSG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Paris Saint-Germain (PSG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PSG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Paris Saint-Germain (PSG)

Leter du etter hvordan du kjøperParis Saint-Germain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Paris Saint-Germain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Paris Saint-Germain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Paris Saint-Germain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Paris Saint-Germain Hvor mye er Paris Saint-Germain (PSG) verdt i dag? Live PSG prisen i USD er 1.621 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PSG-til-USD-pris? $ 1.621 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PSG til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Paris Saint-Germain? Markedsverdien for PSG er $ 17.98M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PSG? Den sirkulerende forsyningen av PSG er 11.09M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPSG ? PSG oppnådde en ATH-pris på 61.23039646 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PSG? PSG så en ATL-pris på 1.351577858797389 USD . Hva er handelsvolumet til PSG? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PSG er $ 211.60K USD . Vil PSG gå høyere i år? PSG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PSG prisprognosen for en mer grundig analyse.

