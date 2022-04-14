THREE ($THREE) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i THREE ($THREE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

THREE ($THREE) Informasjon

Fraud-resistant cryptocurrency-based eCommerce tools designed to make crypto the worldwide form of payment. ZKi3s enable on-chain reputations without KYC, Tri-Proof Smart Contracts combat fraudulent activity, and 3Pay offers decentralised, private payment systems. Three Protocol's vision is centered around creating scalable, private, and secure online commerce. Our decentralised marketplaces, including Jobs3, are transforming the future of eCommerce.

Offisiell nettside:
http://threeprotocol.ai/
Teknisk dokument:
https://three-3.gitbook.io/litepaper/

THREE ($THREE) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for THREE ($THREE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 197.80K
$ 197.80K
Total forsyning:
$ 100.00M
$ 100.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 197.80K
$ 197.80K
All-time high:
$ 0.439654
$ 0.439654
All-Time Low:
$ 0.00125
$ 0.00125
Nåværende pris:
$ 0.00197441
$ 0.00197441

THREE ($THREE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak THREE ($THREE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet $THREE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange $THREE tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår $THREEs tokenomics, kan du utforske $THREE tokenets livepris!

$THREE prisforutsigelse

Vil du vite hvor $THREE kan være på vei? Vår $THREE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.