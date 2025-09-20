THREE ($THREE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00214043 $ 0.00214043 $ 0.00214043 24 timer lav $ 0.00222159 $ 0.00222159 $ 0.00222159 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00214043$ 0.00214043 $ 0.00214043 24 timer høy $ 0.00222159$ 0.00222159 $ 0.00222159 All Time High $ 0.439654$ 0.439654 $ 0.439654 Laveste pris $ 0.00125$ 0.00125 $ 0.00125 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) +0.38% Prisendring (7D) -18.31% Prisendring (7D) -18.31%

THREE ($THREE) sanntidsprisen er $0.00215973. I løpet av de siste 24 timene har $THREE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00214043 og et toppnivå på $ 0.00222159, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $THREE er $ 0.439654, mens den rekordlave prisen er $ 0.00125.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $THREE endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, +0.38% over 24 timer og -18.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

THREE ($THREE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 215.94K$ 215.94K $ 215.94K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 215.94K$ 215.94K $ 215.94K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på THREE er $ 215.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $THREE er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 215.94K.