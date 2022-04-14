Thought (THT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Thought (THT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Thought (THT) Informasjon Thought is changing the way the world creates, processes, regurgitates, interprets and even discards information through a combination of data analytics and artificial intelligence. The system has been developed to work with the Nuance application as well as hybrid data systems. The platform has also been programmed to fuse in and work and interact with the Thought Fabric system. Offisiell nettside: https://thought.live/ Teknisk dokument: https://thought.live/assets/thought-white-paper.pdf Kjøp THT nå!

Thought (THT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Thought (THT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.62M $ 18.62M $ 18.62M Total forsyning: $ 1.58B $ 1.58B $ 1.58B Sirkulerende forsyning: $ 543.39M $ 543.39M $ 543.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 54.05M $ 54.05M $ 54.05M All-time high: $ 0.1552 $ 0.1552 $ 0.1552 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.03425754 $ 0.03425754 $ 0.03425754 Lær mer om Thought (THT) pris

Thought (THT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Thought (THT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet THT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange THT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår THTs tokenomics, kan du utforske THT tokenets livepris!

THT prisforutsigelse Vil du vite hvor THT kan være på vei? Vår THT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se THT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!